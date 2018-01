Kogu tõde maksumuutustest

Kas enamus Eesti inimesi suudab pärast maksumuutusi endiselt ise tuludeklaratsiooni ära täita ning kuidas alanud aasta maksumuutustega ellu jääda, sellest rääkis Äripäeva Raadio erisaates Ernst & Young juht, maksuekspert Ranno Tingas.

Saates kõlav on salvestatud Äripäeva sündmusel Best of the Best, kus astusid lavale 2017. aastal Äripäeva sündmustel parima tagasiside saanud esinejad. Lisaks Ranno Tingasele esinesid seal näiteks Testlio juht Kristel Kruustük, värske Haigekassa pealik Rain Laane ja paljud teised. Toome need ettekanded Äripäeva Raadio kuulajateni lähinädalail.

