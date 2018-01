Lidl astus Eestis järgmise sammu

Ainult tellijale

Lidl otsib Eestisse kaht esimest töötajat. See annab aimu, millal võiksime näha Eestis nende esimesi poode.

Lisaks sellele, et nii meie kui lõunanaabrid saame nende poed 2020. aastatel, on teada aadressid, kus Lidli poed asuma hakkavad. Nüüd on töökuulutuste portaalides üleval kaks esimest töökuulutust: Eestis otsitakse juristi ja piirkonna juhti. Kandideerimine neile kohtadele lõpeb täna.

Lidl Soome tegevjuht Lauri Sipponen ütles eelmisel aastal Kauppalehtile, et nad laiendavad äritegevust Eestisse ja Lätti 2020ndatel aastatel, kuid täpset ajagraafikut investeeringute alustamiseks veel pole. See on ka kõige detailsem info selle kohta, millal Lidli poed Eestis uksed avavad.

Uute töötajate koolitusperiood annab aimu poodide siiatuleku ajakavast. Kui juristi ametikohale kandideerija peab olema valmis kolmeks koolituskuuks välismaal, siis piirkonnajuht lausa pooleteiseks aastaks. Piirkonnajuht palkab endale siin ka töötajad.

Konsultantsioonifirma Colliers International partner Margus Tinno pakkus, et ilmselt läheb esimeste kaupluste avamiseni veel paar aastat. „Progress oleks kiirem, kui Lidl lepiks ka üüristaatusega, kuid nende kindel soov on omada.”

Leedus kasvas paari aastaga jõuliselt

Tinno ütles, et nende nägemuses on Lidl jätkuvalt oma plaanide elluviimisel aktiivne ja agressiivne. „Lidl ei ole huvitatud ainult Eestist, vaid koordineeritult ja aktiivselt tegeletakse ka Lätis, kus teadaolevalt on samuti aktiivne krundihankimine käsil, sealhulgas lao jaoks. Lätis on plaan avada kauplused korraga, aga millal see juhtuda võib, on ebaselge.”

Tinno tõi võrdluseks Leedu, kus alustati 2014. aastal kruntide otsimise ja omandamisega ja 2016. aastal avati 15 kauplust. Nüüdseks on Lidlil Leedus 31 kauplust. “Seega võib ilmselt öelda, et Lidl on Baltikumi üleselt hetkel kõige aktiivsem ja agressiivsem turuvõtja, fakt mida konkurendid ei saa ignoreerida.”

Tinno sõnul otsitakse Eestis jätkuvalt Lidli poodide jaoks uusi asukohti. “Tallinnas on Lidlil vähemalt neli asukohta, kus käib aktiivne ettevalmistus. Suurematest linnadest on teadaolevalt veel jalg maas Narvas ja Tartus.”

“Lidli turumõjust saame me ilmselt rääkida veel natuke hiljem, kui kauplusi on avatud rohkem ja need ka mõnda aega tegutsenud. Supp on pigem lahja, seega saab mängu olema huvitav jälgida.”