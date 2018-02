Turismi rekord otsib jätku

Valitsuse vahetumine päästis hotellid

Eesti Hotellide ja Restoranide Liidu juhatuse esimees Verni Loodmaa tõdes, et majutusettevõtetel oli suur abi sellest, et Jüri Ratase valitsus jättis ära neid oodanud käibemaksu tõusu. „See oli üks tark otsus. See andis majutusasutustele kindlustunde, et nad julgevad teha investeeringuid. On piisavalt raha ka töötajate väljaõppeks, et me suudaksime pakkuda head ja kvaliteetset teenust. Ja see andis ka võimaluse jätta raha turundustegevusteks, mis on samuti meie väikse riigi jaoks ülioluline,“ selgitas ta. „Ma arvan, et kui see maksutõus oleks tulnud, oleks tööstusharu tõsiselt haiget saanud.“

Loodmaa lisas, et lähiaastatel tuleb tema hinnangul kindlasti Tallinna hotelle juurde, sest siin on neil ruumi kerkida. Tartu kohta ütles ta, et seal on kerkinud heatasemelisi majutusasutusi piisavalt ja on võimekus korraldada suuri üritusi. „Aga teada on see, et Tallinnas võib kõrghooajal olla päris terav puudus. Kui see puudus on olemas, küllap siis ettevõtjad sellest aru saavad ja küllap siin mõne hotelli püsti panevad.“