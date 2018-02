Seaduse mõju: firmad müüvad autosid erakätesse

Aasta algul muutunud firmaautode erakasutuse maksustamine on pannud ettevõtjaid uusi lahendusi otsima ja paljud püüavad firmaauto erakasutusse võtta.

Leinonen OÜ maksuvaldkonna juht Tõnis Elling kirjutab värskes Personali Praktikus, et firmaautode erakasutusse müük on oluliselt suurenenud. Tema hinnangul soodustab seda asjaolu, et isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise kompensatsiooni maksmise regulatsioon ei muutunud. Siin kehtib endiselt sõidupäeviku pidamise kohustus ja maksuvabalt võib kompenseerida isikliku sõiduauto kasutamist kuni 335 euro ulatuses kalendrikuus.

Elling märkis, et suurem kasutatud autode müügi laine on kaasa toonud ka palju segadust. Ettevõtjad kasutavad ebaõigeid müügiskeeme ja riskivad sellega maksuhalduri sanktsioonidega.

Ta juhib tähelepanu ka sellele, et ettevõtte sõiduauto võõrandamisel ettevõtte juhatuse liikmele või töötajale tuleb kindlasti arvestada, et tegemist on seotud isikutega ja tehingud tuleb teha turuhinnas. Vastasel juhul tuleb arvestada tulumaksukohustusega.