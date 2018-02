Läti suurpank eitab rahapesusüüdistusi

Rahapesusüüdistuste alla langenud Läti ABLV pank eitab USA rahandusministeeriumi süüdistusi ning kinnitab, et käitub vastavalt Läti ja Euroopa Liidu seadustele.

USA rahandusministeeriumi finantskuritegudega võitlemise üksuse FinCEN avaldus kõlas eile New Yorgis toimunud rahapesu ja finantskuritegude vastu võitlemise konverentsil. „ABLV pangas oli rahapesu tavapraktika,“ ütles USA rahandusministri asetäitja Sigal Mandelker konverentsi peaettekandes. „Ebaseaduslik finantstegevus tähendas ülekandeid poolte vahel, kes on seotud ÜRO nimekirjas olevate juriidiliste isikutega, kellest mõni tarnib või ekspordib Põhja-Koreasse ballistilisi rakette.“

Lisaks võimaldas pank tehinguid isikutele, kes on seotud poliitkorruptsiooniga ning liigutanud miljardeid dollareid avaliku sektori raha oma riiulifirmade arvetele. ABLV ei järginud riski vähendamise meetmeid, märkis Mandelker. Tema sõnul oli osa tehinguid seotud ebaseadusliku tegevusega Aserbaidžaanis, Venemaal ja Ukrainas.

Regulaatori otsusega on kõigil USA finantsasutustel keelatud avada arveid või teha ABLV pangaga tehinguid. USA ametkond lisab selgituseks, et 2014. aastal liikus ukraina ärimehe Sergei Kurtšenko ABLV kontodel miljardeid dollareid. FinCEN märgib, et ABLV võimaldas Põhja-Koreaga seotud ülekandeid pärast seda, kui 2017. aasta suvel hakkas kehtima nulltolerants selle riigi suhtes. Lisaks märgitakse, et 90% selle panga klientidest on kõrge riskiga ning huvitatud anonüümsusest.

Läti majandusleht Dienas Bizness kirjutab, et ABLV sõnul ei vasta selline info tõele – et USA rahandusministeerium pole arvesse võtnud pangas viimastel aastatel järgitud nn musta raha ja terrorismivastase võitluse meetmeid, märgib pank. Pank lisab, et toimetab vastavalt Läti seadustele ja Euroopa Liidu nõuetele ning on teinud viimastel aastatel jõupingutusi sisekontrolli tõhustamiseks, viinud läbi sõltumatuid kontrolle koos ameerika konsultantidega. Kõik konsultantide märkused on arvesse võetud, lisab pank.

ABLV rõhutab, et USA ministeeriumi teade on sisuliselt ettepanek, mida saab vaidlustada 60 päeva jooksul. Pank peab tõenäoliseks, et FinCEN vaatab oma ettepaneku üle. Samuti lubavad lätlased teha kõik, et süüdistused ümber lükata. Teeme regulaatoriga tihedat koostööd, et avalikult esitada kõik vajalik info, teatas ABLV pressiteenistus.