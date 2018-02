Igal viiendal PRIA toetusega hankel pettuseoht

Ainult tellijale

Kõige suuremat muret teevad maaeluministeeriumile ja PRIAle niinimetatud kolme pakkujaga hangete toetused, kus 18 protsendil juhtudest tekib pettusekahtlus.

„Kui kolm hinnapakkumust ei ole võetud ausa konkurentsi tingimustes, toob see endaga sageli kaasa hindade paisutamise ning omafinantseeringu n-ö peitmise toetussumma sisse. See tähendab, et taotleja, kes peab omaosalusena tasuma poole objekti maksumusest, paisutab objekti maksumuse paberil fiktiivselt nii suureks, et PRIA toetus katab kõik kulud ja omaosalust ei tasuta,“ kommenteeris maaeluminister Tarmo Tamm ministeeriumi pressiteate vahendusel.