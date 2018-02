Kessler: panga pankroti maksavad kõik kinni

Ainult tellijale

Finantsinspektsiooni juhi Kilvar Kessleri sõnul maksavad liigseid riske võtnud pankade pankroti kinni maksumaksjad.

“Usaldus on kõikuma löönud. Dollarimaksete tegemine on leebelt öeldes probleemne, kui mitte öelda, et võimatu, ja selle juurpõhjus on rahapesu kahtlused,” rääkis Kessler ja viitas ka Eestis käivale diskussioonile selle üle, kas ja kui tõsine on rahapesurisk pankades. “ABLV on nagu aabitsanäide, et need ei ole abstraktsed riskid, vaid reaalsed rahaliselt mõõdetavad. Eesti võiks seda teemat endiselt väga tõsiselt võtta.”

Küsimusele, kas ABLVd on ajanud kõrge riskiga äri ajama kasumijanu, vastas Kessler, et sellele oskab ABLV vastata, kuid iga äri motiiv on kasumit teenida.

“Eks see on olnud ka ABLV kandev jõud. Kui pank valib väga riskantse äri, ja hoidku jumal selle eest, kui muutub maksejõuetuks, siis probleem on selles, et me kõik maksame panga pankroti tagatisskeemi kaudu kinni,” sõnas Kessler. “Pühapäeval arutasime kolleegidega õige pikalt, mida ABVLga teha. Läti kolleegid on hästi informeeritud ja juhivad seda protsessi. Pühapäeva õhtul otsustasime ABVL ajutiselt külmutada.”

Kessler sõnas, et kuulu järgi on FinCen varem musta nimekirja kandnud paar Läti ja ühe Andorra panga. “Nendest kolmest kaks on lõpetanud fataalselt,” lausus ta.

Jäid radarile