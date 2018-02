Läti skandaalid mõjutavad sealsete ettevõtjate igapäeva

Lätis tegutsevate Eesti ettevõtjate ühenduse kinnitusel mõjutab Läti suurpanga ABLV praegune olukord kahtlemata sealsete ettevõtete igapäevatööd.

„Kuna ABLV pank on suuruselt Läti kolmas pank, siis on ilmselge, et panga praegune olukord, mõjutab Läti ettevõtete igapäevatöö,“ ütles Hele Lõhmus, kes juhib Eesti kaubanduskoda Lätis.

ABLV pank teeb Lõhmuse sõnul ilmselt kõik endast oleneva, et korruptsioonisüüdistused tagasi lükata. „Finantsinspektsioon on väidetavalt kinnitanud, et ABLV ei ole rikkunud Põhja-Koreale määratud sanktsioone, samas on selge, et need regulatsioonid siin ja USAs on erinevad,“ märkis Eesti-Läti kaubanduskoja juht.