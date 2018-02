Citadele panga juht: Lätis juhtunu on tegelikult väga positiivne

Ainult tellijale

Äripäeva venekeelne sõsarväljaanne Delovõje Vedomosti vestles Riias Citadele panga juhatuse esimehe ja Läti kommertspankade liidu juhi Guntis Beļavskisega sellest, mida arvab tema hiljuti Läti pangandust tabanud skandaalidest.

Lühidalt on lõunanaabritel viimase nädalaga puhkenud kolm skandaali: esitati altkäemaksu küsimise süüdistus Läti Panga presidendile Ilmārs Rimšēvičsele, USA võimud kahtlustavad, et pank ABLV vahendas raha Põhja-Koreasse ning Norvik panga omanik Grigori Guselnikov avaldas, et keskpankur Rimšēvičs pressis temalt välja altkäemaksu.

Üldiselt olen ma loomult õel optimist (naerab). Muidugi on nendele sündmustele ebameeldiv vaadata. See näitab, et selles sektoris pole kõik korras. Kuid veelgi ebameeldivam on see, et midagi on korrast ära keskpangas. Seepärast olin ma alguses väga hämmingus.

Aga praegu?

Olukord saab järjest selgemaks ja nüüd vaatan ma sellele juba teistmoodi.

Kuidas?

Sektoris käib enesepuhastus. Kuigi see on valus, viib see kokkuvõttes palju stabiilsema olukorrani. Kui siin on mõni nõrk lüli, siis on kõige parem pikalt mitte piinelda, vaid võtta kätte ja kõik ära puhastada. Just sellega pragu tegeldaksegi, koos USA regulaatoriga.

Mis aga puudutab keskpanga juhi kinnipidamist, siis ei saa ju iga Euroopa riik uhkeldada sellega, et nende korruptsiooniga võitlemise amet julgeb ette võtta ka kõrgemaid riigiametnikke. Ja kui ebameeldiv see ka pealtnäha ei paista, näitab see, et Läti on demokraatlik riik. Siin järgitakse Euroopa Liidu norme ja iga korruptsioonikahtlus tähendab ranget karistust.

Sellele juhtisid muide tähelepanu ka meie USA partnerid. Täna (neljapäeval – toim) oli meie juures USA riigisekretäri asetäitja, kes ütles, et näeb positiivsena seda, et me võitleme seaduse ja korra eest. Imeline kokkusattumus oli see, et kõik toimus ühe nädala jooksul: nii ABLV ja keskpank, kui ka Norvik oma nõudmisega… Kuid need on kolm eraldi juhtumit.

Kas need pole omavahel seotud?

Ei ole. Enamgi veel, ükski neist kolmest juhtumist (väljaarvatud ehk Läti Pank) polnud eriliselt suur üllatus. Sellest kirjutatakse juba ammu. Õhus oli tunda, et midagi juhtub. Oleme kommertspankade liidus seda kõike jälginud ja teame, et pangandussüsteemile ei avalda need juhtumid mingit mõju. Kui, siis ehk teevad vaid pangad veidi närvilisemaks.

Aga miks peaksid pangad närvitsema?