Prokuratuur vaidlustab sadama krimasja tagasisaatmise

Riigiprokurör Laura Feldmanis leiab, et Tallinna Sadama kriminaalasja süüdistusakti prokuratuurile tagastamine kohtust pole põhjendatud ning vaidlustab maakohtu määruse Tallinna ringkonnakohtus, vahendas ERRi uudisteportaal.

Harju maakohus tagastas esmaspäeval Tallinna Sadama kriminaalasja riigiprokuratuurile, kuna see ei vastanud kohtu hinnangul seadusega kehtestatud nõuetele. Riigiprokurör Laura Feldmanis ütles juba esmaspäeval ERRile, et prokurörina ei nõustu ta kohtu seisukohaga, et süüdistusakt nõuetele ei vasta. "Selle, kas kohtumäärus vaidlustada, otsustan seaduses ettenähtud 15 päeva jooksul," märkis ta toona.