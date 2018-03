Jutt soomlaste tungist Eesti kinnisvaraturule on liialdus

Suurem tootlus soomlast Eesti turule ei too

Oli aeg, kui soomlased ja Vene Föderatsiooni kodanikud andsid kinnisvaraturul kõvasti tooni. Eelkõige Tallinna kesklinna korterite ostmisel ja kuurortidesse korterite ostmisel. Pärast majanduskriisi kadusid need ostjad, olukord ei ole taastunud ja üldiselt võib öelda, et sellisele tasemele enam ei jõua. Sel ajal oli soomlaste jaoks Eestis kinnisvara omamine elustiil. Kui vaadata Eesti kinnisvarahindu, siis hinnad on väga palju tõusnud. Kui neid võrrelda Helsingi kesklinnaga, siis hinnad on kaks korda madalamad, aga mitte enam mitu korda. Kui Soomes maksavad kallimad korterid 10 000 eurot ruutmeetri kohta, siis meil on hind 5000 eurot ruutmeetri kohta.

Soomlased investeerivad Eestis oma sõprade kaudu, kes on pärit Soomest, elavad Eestis ja tunnevad siinseid olusid. Nad vahendavad enda jõukate sõprade raha Eesti kinnisvaraturule. Üldiselt on kinnisvarasse investeerimisel küsimus üüritootluses, mis on meil kõrgem kui Helsingis. Küll aga pole asi nii lihtne, et investeeritakse sinna, kus on suurem tootlus. Eelistatakse investeerida turvalisel kodusel turul, kus on lihtsam kinnisvara hallata. Pelgalt suurem tootlus soomlast Eesti üüriturule investeerima ei kutsu. On teatud varasid, mille vastu soomlased huvi tunnevad. Näiteks sadamalähedased korterid, kus hinnatase on mõistlik, aga selle pealt ei saa laiendada, et soomlased kõike ostaks. Seega sellist trendi, et soomlased Eesti üüriturule sisenevad, ei ole.