Tule taevas appi, Ansip ise!

Eesti pikaajalisim peaminister, tänane Euroopa Komisjoni asepresident Andrus Ansip tuleb reedel Äripäeva toimetusse, et salvestada koos ajakirjanik Vilja Kiisleriga Äripäeva raadio persoonisaade.

Kiisleril on Ansipile üht-teist üles tunnistada. Kui Ansip oli peaminister, siis õiendas ta tema kallal vahet pidamata. Mitte miski ei kõlvanud, mis Ansip tegi. Kui Ansip peaministri ametist tagasi astus, viskas Kiisler teda selja tagant looga "Ansip - peaminister, kes ei kuulanud".

Aga siis ei teadnud ju veel keegi, et pärast Ansipit tuleb Taavi Rõivas. Ja, oh aeg, et pärast Taavi Rõivast tuleb Jüri Ratas!

Saade vaatab tagasi Reformierakonna 17aastasele valitsusajale, sildistab praeguse valitsuse sigadused, ennustab aasta pärast toimuvate riigikogu valimiste tulemuse. Ent raudmees Ansipil on ka pehmem pool, millest te seni üldse midagi ei tea, aga olete alati tahtnud teada.

Andrus Ansipi persoonisaade on Äripäeva raadio eetris laupäeval kell 10.