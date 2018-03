Erikomisjon tutvub Ida-Virumaal korruptsiooni ennetamisega

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon kohtub täna ja homme Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste esindajatega, et saada ülevaade korruptsioonivastase seaduse rakendamisest ja tutvustada uut eelnõud.

Erikomisjoni esimehe Andres Herkeli sõnul on oluline saada ülevaade, mida on Ida-Virumaal tehtud, et korruptsiooniriske maandada. „Soovime teada saada, kuidas on tagatud tegevuste läbipaistvus, korruptsiooni ennetamine, ametiisikute korruptsioonialase teadlikkuse tõstmine ja kohustustest kinnipidamise kontrollimine.“