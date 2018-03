Putinil on ükskõik USA valimistesse sekkumisest

Venemaa president Vladimir Putin ütles NBC-le antud eksklusiivses intervjuus, et talle ei lähe korda see, et Vene kodanikud võisid sekkuda USA valimistesse.

NBC ajakirjanik Megyn Kelly küsis Putinilt, et kui 13 Vene kodanikku ja 3 Venemaa firmat sekkusid USA valimistesse, siis kas see on tema meelest okei. Putin hakkas selle peale naerma ja vastas: "Mul on täiesti ükskõik." Küsimusele, miks ta sellist rünnakut lubas, küsis president vastu: "Miks te arvate, et Vene võimud andsid kellelegi loa midagi sellist teha?"

Möödunud kuul esitas USA vandekohus süüdistuse 13 Venemaa kodanikule ja kolmele Vene ettevõttele väidetava sekkumise eest 2016. aasta presidendivalimistesse. Sekkumise käigus avaldati tugevat toetust Donald Trumpi kandidatuurile, selgub USA eriprokuröri Robert Muelleri uurimisest.

"Ja mis siis, et nad on venelased?" ütles Putin süüdistuse kohta. "Venelasi on 146 miljonit. Mis siis? ... Mul on ükskõik. Mulle ei saaks see vähem korda minna ... Nad ei esinda Vene riigi huve."

Venemaa presidendi hinnangul võisid valimistesse sekkujad olla hoopis juudid või teised rahvusgrupid. "Võib-olla on nad ukrainlased, tatrid, juudid, kellel on Venemaa kodakondsus. Isegi see tuleb üle kontrollida. Võib-olla neil on topeltkodakondsus. Võib-olla ameeriklased maksid neile selle töö eest. Kuidas te teate seda? Mina ei tea."

Putin ütles, et Venemaal ei peeta kohut kellegi üle, kes pole rikkunud riigi seadusi. Selleks, et nad saaksid kuidagigi reageerida, peaks USA saatma neile dokumendi, mis rikkumisi näitaks.

USA luureasutused ja paljud lääne analüütikud on öelnud, et Venemaa sekkumine toimus Kremli käsul. Putin eitas seda täielikult.

"Kas tõesti keegi usub, et Venemaa, tuhandeid kilomeetreid eemal ... mõjutas valimiste tulemusi? Kas see ei kõla naeruväärselt isegi teile? Meie eesmärk ei ole sekkuda. Me ei näe, mida me sellega saavutaks," rääkis Putin.