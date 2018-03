Hanschmidti uus äri sai rohelise tule

Kiiu Soon valmistab ehitusliiva ja müüb seda ehitusettevõtetele. Aastaaruandest selgub, et tegevusalaks on liivade fraktsioneerimine ja vee alt kaevandamine. Kiiu Soon kaevandab ehitusliiva Kuusalu ja Huntaugu karjäärist. 2016. aastal kasvas ettevõtte käive 1,7 miljonilt 2,3 miljonile eurole.

Kiiu Soonele kuulub ka tütarfirma Kuiv Liiv OÜ, mille põhitegevus on liiva kuivatamine ja sõelumine ning tehnoloogilise ja ehitusliku liiva tootmine. 2016. aastal oli selle ettevõtte käive 846 000 eurot, millest viiendik tuli ekspordist, ning kasum 106 000 eurot.