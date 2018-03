Antti Moppel: võitleme iga liitri pärast

"Konkurents on Eesti turul absoluutselt intensiivne. See, et me võitleme iga liitri pärast, on tõsi, see pole sõnakõlks" ütles kütusemüüja Olerexi suuromanik Antti Moppel Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Moppeli sõnul on ka konkurendid tõdenud, et kõik ostmist väärt tanklaketid on Eestis üles ostetud. Lisaks on kütusemüüjatele murekoht see, et aktsiisiralliga on suur osa mahust läinud Lätti ja Leetu.

"Konkurents on Eesti turul absoluutselt intensiivne. See, et me võitleme iga liitri pärast, on tõsi, see pole sõnakõlks," ütles Moppel.

Seda, et Eesti kütuseturul on neli suuremat tegijat, Moppel probleemiks ei pea. Pigem on see tema hinnangul hea, sest siis suudavad kõik oma tarneahela viia võimalikult efektiivseks ja kulusid vähendada.

Kuula kogu intervjuud: