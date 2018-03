Emakeelepäeva tulevärk: kükloobid, paks veri ja luuleline maantee

Kuidas kahjum tuleb? "Rootsi elektroonikafirma Ericsson teenis neljandas kvartalis oodatust suurema kahjumi." Küll on tore, kahjum tuli oodatust suurem. Teenida võiks ikka seda, mida teenida soovitakse: kasumit, raha ja teiste lugupidamist. Ei ole ju nii, et pingutame ja rassime, et oma ihaldatud kahjum välja teenida. Muidu oleks võinud Tammsaare kirjutada, et tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka kahjum. Kahjumiga võiks olla nii, et seda saadakse või siis jäädakse kahjumisse või lihtsalt kahjum on nii suur või mingi muu tegusõna, aga mitte teenima. Najal ja ajel Selline pealkiri oli veebis: "Riiklikke teenetemärke ei tohiks anda emotsioonide najal." Aga plangu najal? Mille najal siis võib teenetemärke anda? Siin on ilmselt aetud segamini sõnad najal ja ajel. Sõna ajel seletus on sisemine tõuge, psüühiline sund, impulss. Näiteks mõrv kire ajel on kiremõrv. Sega-sasi-pundar-puder "Need hagid ilmestavad hästi segapundart, millesse äsja edukalt saneerimise lõpetanud firma segatud on." Tegelikult võime kombineerida igasuguseid liitsõnu ja nendega tekstis mängida. Arvan, et siin ei ole siiski mindud teadlikult poeesiat taga ajama, vaid on võetud sõnad sasipundar ja segapuder, need kokku mätsitud ja saadud selline tulemus. Vett vedama või pidama "Paraku läks tehing lõpuks vett pidama ja nüüdseks on ettevõte seisus, kus käib vaidlus, kes on selle tegelik omanik." Siin on kaks väljendit segamini läinud. Kui tehing peab vett, siis on kõik väga hästi – pooled peavad kokkulepitust kinni ning kaubad ja rahad liiguvad. Kui tehing läheb vett vedama, siis on halvasti, sellest tehingust asja ei saanud.

Sõnade järjekord See on väga huvitav teema, siin saab palju mängida ja eksperimenteerida. Selline lause: "Karotam nentis, et bürood ja kaubanduskeskused täituvad varasemast aeglasemalt üürnikega." Kellega siis veel kui mitte üürnikega, kas on veel mingeid variante? Öeldakse, et eesti keeles on sõnade järjekord lauses vaba. Siiski lause tähendus muutub, kui sõnu lauses ringi tõsta. Kui vaatame näitelauset, siis kuigi alus ja öeldis on seal olulised, on see, millele tahame tähelepanu juhtida, lause lõpus. Seepärast tõstsin lauses sõnu veidi ümber: "Karotam nentis, et bürood ja kaubanduskeskused täituvad üürnikega varasemast aeglasemalt." Soovitan mõnikord enne lause kirjapanekut proovida, kuidas lause mõjub, kui sõnu teise koha peale sättida. Võtame näiteks sellise lihtsa lause: "Jaan läheb täna leiba ostma." See on üsna neutraalne lause, aga muudame seda nüüd veidi: "Jaan läheb leiba ostma täna." Või nii: " Leiba läheb täna ostma Jaan." Variante on palju. Jälle sõnade järjekord Siin veel üks näide, kuidas sõnade järjekord võib lause tonaalsust muuta. Selline pealkiri oli veebis: "Ossinovski: kaks viga on tehtud." Siit võiks loogiliselt edasi küsida, mitu viga on veel tegemata? Nii võiks näiteks küsida peaminister Jüri Ratas valitsuse istungil Ossinovski sellise teate peale. Minister Ossinovski vastaks reipalt: "Kolm viga on vaja veel teha." Mina oleks selle pealkirja kirjutanud sellises järjekorras: "Ossinovski: on tehtud kaks viga." Nüüd oleks loogiline küsimus: mis vead need siis olid? Mitmuse asemel ainsus Nüüd hakkame ravima üht väga rasket haigust, mille levik on võtnud lausa epideemilise mõõtme. See on haiglaslik mitmuselembus. Tundub, et paljudele on üllatav, et mitmust saab sageli väljendada ainsuse kaudu. Alustame soojenduseks klassikalise näitega: eile kohtusid Eesti ja Läti presidendid. Siin on tegemist väljajättega ja kui lause pikalt lahti kirjutada, oleks see, et eile kohtusid Eesti presidendid ja Läti presidendid. Aga nagu ütles juba president Lennart Meri, Eestile on kombeks üks president korraga. Nii et võiksime kirjutada: eile kohtusid Eesti ja Läti president ning eile võtsid pallimurul teineteiselt mõõtu Eesti ja Küprose jalgpallikoondis. Soovitan proovida üht mõtteharjutust. Kui olete lause valmis saanud, pange kõik mitmuses olevad nimisõnad ainsusesse. Võib-olla läks asi jamaks kätte, aga võib ka juhtuda, et lause mõte ei muutunud sugugi, vaid see läks hoopis selgemaks ja täpsemaks. Haiglaslik mitmuselembus Kas proovisite mõnd lauset mitmusest ainsusesse tõsta? Mul on siin paar lauset, kus ma seda tegin ja mis näitavad, kui edukalt saab ainsuse kaudu mitmust väljendada. Näiteks: "Välismaalaste südamed võitnud restoran." Igal välismaalasel on tavaliselt üks süda ja seetõttu võiks kirjutada "Välismaalaste südame võitnud restoran." Vaevalt, et keegi arvab, et neil on kamba peale ainult üks süda. "Nad lihtsalt istuvad seal seal, lipsud ees." Igaühel on kindlasti vaid üks lips ees, nii et "Nad lihtsalt istuvad seal, lips ees." "Kolm lepingu täitmise eest vastutanud PPA töötajat pidid lahkumisavaldused lauale panema." Iga töötaja pani ühe avalduse, nii et "pidid lahkumisavalduse lauale panema". Sõnad, mis võiks olla ainsuses Nii võiks see olla sõnade puhul, mida saame vaadelda kui ainet ja mida pole vaja loendada. Näiteks kirjutame ju ka toiduainetööstus. Ainsuse juurde võiks jääda, kui kirjutame nafta hinnast. Kui on vaja, siis tuleb täpsustada, et jutt on Brenti naftast. Aga kui räägime naftaturust üldiselt, siis on lihtsalt nafta hind. Samamoodi kirjutame ka piima hinnast poes ja kartuli hinnast turul. Ainsuses võiks olla ka raha: see asi tehti korda Euroopa Liidu raha eest. Ja maht: Eestis on saapatootmise maht suurenenud. Ainsust võiks kasutada rohkem ka sellise sõna nagu aeg puhul. Üks aja tähendusi on küll see, et kõne all on mingi ajalõik ja neid lõike võib ju olla mitu, aga ka siin on ainsus täiesti arusaadav: raha tuleb hoida kehva aja jaoks. Eriti kummaline on aga lugeda, et "raha hoidmine on praegustel segastel aegadel eluliselt tähtis". Nüüd peaks küll Albert Einsteini kohale kutsuma, kes relatiivsusteooria abil selgitaks, kuid selline asi võimalik on. Jääme ikka meile tuttava Maa-lähedase füüsika juurde. Mitmust soovitas juba vältida ka luuletaja Artur Alliksaar, kui kirjutas, et "EI OLE paremaid, halvemaid AEGU. On ainult hetk, milles viibime praegu". Mitu "Mitu mind on?" küsis klient. "15 eurot," vastas juuksur. Umbes selline dialoog oli ühes kümmekond aastat tagasi ilmunud vene-eesti vestmikus. Aga kui palju ikkagi on mitu? Seda saab lihtsalt leida tehtega 1 + x, kus x on ükskõik milline positiivne arv. Seega vähemalt kaks, kindlasti rohkem kui üks ehk mitu. Järelikult sõna mitu sisaldabki mitmust, mida oligi tarvis tõestada. Tehniliselt saab sellest sõnast tõesti moodustada ka mitmuslikku vormi – mitmed –, aga seda pole vaja. "Mitmete laenamist puudutavate regulatsioonide tõttu on pangad laenamisel oluliselt konservatiivsemad." Selle lause võib julgesti kirjutada ainsuses: "Mitme laenamist puudutava regulatsiooni tõttu on pangad laenamisel oluliselt konservatiivsemad." Kui palju regulatsioone on? Igal juhul rohkem kui üks.