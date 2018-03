„Iga uus juht on hullem“

Ainult tellijale

Suure skandaaliga Eesti Raudteest lahkunud Ahti Asmann (fotol) ei olnud juhina kõige halvem valik. „Praegused raudteelased ütlevad, et loodeti iga kord, et tuli parem, aga tuli veel hullem. Ju Asmann oli kõige parem juht,“ muigab tema eelkäija Kaido Zimmermann.

Eesti Raudtee on pikalt äganud kahjumi all, rabelenud skandaalide küüsis ja tihti juhte vahetanud.

Endisel juhil Kaido Zimmermannil on vastus varnast võtta, kui küsida, kes pärast teda parim juht oli. „Praegused raudteelased ütlevad, et loodeti iga kord, et tuli parem, aga tuli veel hullem. Ju Asmann oli kõige parem,“ muigab EVR Cargo ja Eesti Raudtee lahkulöömise järel juhi kohast loobuma pidanud Zimmermann.

Asmanni töö Eesti Raudtees ei olnud meelakkumine. Lahkudes hoiatas ta uut juhti: kerge elu teda ees ei oota. Asmanni viis kolm aastat tagasi ametist firma kütusekaardi andmine abikaasale kasutamiseks. Üks Äripäevaga suhelnud inimene nendib, et see oli Asmannist rumal samm. Kes mäletab, siis Asmanni aega jäi veel pöögiliiprijama.

Nõukogus valitsesid teravad suhted, eriti nõukogu endise juhi Raivo Vare ja Indrek Paali vahel. „Kui Asmanniga see keiss lahti läks, tuli ringkiri, et meil on suhtlusvorm, et meediaga tohib rääkida ainult nõukogu esimees. Kirjutasin vastu, et siis peab olema keelatud ükskõik millisel tasemel kommenteerida raudteed omavates riikides majanduslikke-poliitilisi protsesse, mida võidakse käsitleda poliitilise avaldusena,“ meenutab Paal, kuidas Vare noomis. „Mulle tuletati seda mõnikord piiri taga käies meelde. Oled tore inimene, üritad rääkida konstruktiivselt, aga sinust kõrgemad isikud seda võib-olla ei tee.“

Kes jahtis Asmanni kohta?