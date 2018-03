Uus luud pühib hästi: puhastus Eesti Raudtees

Zimmermann kommenteerib, et haldusalale õnnestub alati kedagi palgata, aga raudtee liiklusjuhtimist, signalisatsiooni, ehitust ja hooldust tundvaid inimesi linna pealt ei leia.

Peale tema väidavad ka teised Äripäevaga suhelnud, et uued tulijad on vähem kompetentsed. Eesti Raudtee nõukogu endine liige, Oleg Ossinovskiga seostatud Indrek Paal viskab õhku ka hoiatuse. „Kui natuke rumalamate inimestega on mugavam ja kulude kokkuhoiu nime all aetakse minema kogemustega töötajad, kes on tõusnud nullist teatud tasemele, ning võetakse asemele inimesi tänavalt, päädib see rämedate juhtimisvigadega.“

Ajalooliselt tõustakse raudtee karjääriredelil järk-järgult, nüüd on see muutumas. Eesti Raudtee endine nõukogu juht Raivo Vare teab, et töötajate väidetavat küündimatust on varemgi ette heidetud. „Raudteeäri on pika vinnaga, erinedes äridest, kus inimesed nelja-viie aasta järel ametikohti vahetavad,“ sõnab Vare. Raudteeharidust saab Eestis minimaalselt ning töötajate sisseostmine välismaalt on keeruline. „Loomulikult hakkavad tulema inimesed, kes on kaugemal sellest vallast.“

Eesti Raudtee endine juht ja infrastruktuuridirektor Parbo Juchnewitsch nõustub. „Eesti Raudtee häda on, et asendavat kaadrit peale ei kasvatata. Kompetents väheneb.“

„Pani paberi ette“