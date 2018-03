Metallitööstur sai maailmatasemel diili

Skraber Heitgaasipuhasti või täidiskolonn, mis on mõeldud erinevate ainete ja gaaside puhastamiseks ebasoovitavatest või kahjulikest lisanditest. Laevades on skraber seade diiselmootorite heitgaaside järelpuhastamiseks neis sisalduvatest looduskeskkonnale kahjulikest vääveloksiididest.

„Projektis esineb nii kõige kallemaid materjale kui ka kõige suurema tihedusega materjale, millega oleme kunagi kokku puutunud,“ märkis Tammo.

Kuna see on uue kliendiga debüütprojekt, tähendab see, et nüüdseks tehakse koostööd kolme suurima skraberidisaini ettevõtetega neljast kogu maailmas. „Meil on võimalus lugeda end üheks maailma juhtivaks skruuberite tootjaks ja tulenevalt turu buumist järgnevateks aastateks, näeme mitmeid võimalikke arengustsenaariumeid nõudluse kasvu rahuldamiseks. Need toetaksid Estanci eesmärke ettevõttena,“ märkis Tammo.

Projekti ulatus, maht ja tarneaeg on üksjagu väljakutse, seetõttu võeti ühendust partneritega Hollandist, et ühise laua taga leida kliendile parim tootmisteenus. Koostöö sellises suures projektis on Tammo sõnul olulise märgilise tähendusega. „Usun teesi, mille kohaselt peab rivaalitsemine asenduma koostööga ja see projekt on meile esimene oluline märk sellest,“ sõnas Tammo.