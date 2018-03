"See on põrgutee"

„Halb uudis on see, et see kõik toimub ebasõbralikul foonil, sest oma majandusarengus oleme jõudnud klaaskatuse või klaaslaeni,“ jätkas Vare. „Sellest läbitungimiseks on vaja eeltingimusi, mille täitmiseks on vaja vähemalt kaaluda, uurida ja siis langetada otsus suurte taristuobjektide asjus – ja võib-olla ka mõningate suurte tööstuslike projektide asjus.“

Kaks pluss kaks on kolm

Investor ja ettevõtja, Saaremaa silla rajamise algataja Raivo Hein nentis, et kui tegemist on emotsioonidega, siis ei ole kaks pluss kaks mitte kunagi neli, vaid on kolm või viis või isegi midagi muud. „Ja kes siis ikka tahab, et tema maja tagant midagi läbi jookseb,“ rääkis ta. „Aga suund on selline, et puukallistajad ja teised natuke imelikumad inimesed haaravad kinni igast võimalusest, et protestida ja vastu olla. Ja see ongi see, mille pärast me klaaslaest läbi ei pääse, kuigi näeme, et seal üleval oleks ilus olla.“

Varegi möönis, et nimby (not in my back yard, mitte minu tagahoovis – VK) on igati loomulik reaktsioon ja seda esineb igal inimesel. Ta tunnistas koguni, et kui tema aiast midagi läbi jooksma tahetaks panna, oleks õnnetu temagi. „Nimby’ga saadakse tavaliselt siiski hakkama, kui saadav ühiskondlik hüve on piisavalt suur. See lihtsalt võtab aega ja võtab ressurssi.“

Palju ohtlikum on Vare meelest lähenemine, et meil lihtsalt polegi midagi vaja. „Me oleme nagu tagasi jõudmas sinna geneetiliste korilaste staadiumisse, kellest me pärit oleme,“ sõnas ta. „Need inimesed kujutavadki ette, et on võimalik nii: meie heaolu kasvab kogu aeg, aga reaalses majanduses ei toimu peaaegu mitte midagi. Kas see on võimalik? Ei ole. Selline suhtumine on üha populaarsem, ja seda ei saa ühegi ratsionaalse argumendiga ületada.“

Usk on olemuslikult irratsionaalsem ja emotsionaalsem kui keskmine arusaam, jätkas Vare. „Usuliikumistes esinevad äärmused, ja igasugune ekstreemsus on ohtlik. Igasugune ekstreemsus on alati häälekas ja matab infovälja enda alla. Nad on ka põhimõtteliselt vastu teema sisulisele arutamisele, sest siis peaks hakkama reeglite järgi mängima. Analüüsid peaksid olema mitmekülgsed ja erapooletud. Ja see neile ei meeldi. Usul on ainult omad reeglid. Praegu üritatakse välistada igasugust uuringut – ja see on põrgutee.“

Raivo Hein tuletas meelde, et igasugune inimtegevus kahjustab loodust – ja selleks ongi eriplaneeringud ette näinud leevendavad meetmed, et võimalikku kahju vähendada. Siiski loodab Hein, et Tartu puidurafineerimistehas ei jää rajamata – valitsuse poolt ta vähemasti takistusi tulemas ei näe. Seevastu Vare karadb küll, et see asi hakkab vaikselt Läti poole tüürima, hoolimata sellest, et meil oleks endal seda puidu väärindamise võimekust hädasti vaja.