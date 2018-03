Eesti IT-firma laieneb potentsiaalikale Balkanile

Korruptsioonitont ülepaisutatud

Lohki sõnul on Balkani turg atraktiivne. 1990ndate aastate sündmused on jätnud sellele tumedapoolse varjundi, kuid seda tugevam on poliitiline tahe mineviku taagast vabaneda. See on avanud sealse majanduse ja uusi investoreid otsitakse hoolega.

Avara turupotentsiaali kõrval on tervitatav sealse piirkonna tugev haridussüsteem, mis paistab silma eeskätt heade inseneridega. Mõtteviisilt ollakse üsna avatud ja keelepagaski on rikas. Väljakutsed on pigem kultuurilised – kuidas meie põhjamaine loomus klapib nende slaavi taustaga. Lennuühendus sealse piirkonnaga pole ka kõige mugavamate killast.

„Vanast ajast jäänud korruptsioonitont on ilmselt suuremaks maalitud, kui ta tegelikult on. Oht on küll olemas, kuid senine kogemus tõestab, et kõik soovivad vanast imidžist vabaneda,“ lisas Lohk.