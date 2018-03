OEG aktsionär loodab müügist nahaalset preemiat

Olympic Entertainment Groupi aktsionär Jevgeni Bazarov leiab, et ettevõtte börsilt lahkumise plaan võib olla seotud praeguse juhtkonna moraalse ja füüsilise väsimusega.

Ostway juhatuse liikme Bazarovi investeerimisportfellist moodustavad OEG aktsiad 6–10 protsenti ning ta on nende omandamisele kulutanud umbes 300 000 eurot. Äripäeva venekeelne sõsarväljaanne Delovõje Vedomosti uuris investorilt, mida ta arvab tänasest uudisest selle kohta, et OEG ostetakse välja ning ettevõte plaanib ka börsilt lahkuda.

„Minuni jõudis see uudis vaid 30 minutit tagasi, nii et räägin oma esmamulje pealt,“ ütles Bazarov. „Omanikud on aastaid töötanud, ehitanud äri ja võimalik, et jõudnud moraalse, psühholoogilise ja füüsilise väsimuseni. Neile tehti minu arust väga hea mitme miljoni euro suurune pakkumine. Nüüd saavad nad elada mõnusat elu või tegelda teiste suurprojektidega. Meie armas Eesti on ju väike.“

Kas teie müüte oma aktsiad maha?

Mais peaks OEG dividendi maksma, 10 senti aktsialt. See tähendab, et järgmisel päeval kukub hind automaatselt 10 sendi võrra. Prospektis on toodud 1,90eurone hind, tähendab, järgmisel hommikul on hinnaks 1,80. Mina olen otsustanud aktsiat hoida, kuni pärast dividendide väljamaksmist tõuseb hind endise taseme kanti. Just nimelt kanti, sest 1,90 see paber vaevalt maksma hakkab.

Olympic kavatseb börsilt lahkuda.

Nad ei saa seda tinglikult öeldes kohe homme teha. Aktsiaid, mida omanikelt ostetakse, pole piisavalt. Kui uued omanikud hakkavad aktsiaid agressiivselt kokku ostma, siis jõuavad nad varem või hiljem minuni. Ja mina tahan saada kasumit. Mõistlikku ja võib-olla veidi nahaalset preemiat.

Palju siis?

Kuni 50 senti. Aga üldiselt, kui OEG börsilt lahkub, on see Eesti jaoks halb. See on selline äri… Sularaha on palju liikvel ja muud sellised asjad. Lisaks võib uuel juhtkonnal olla palju agressiivsem poliitika, mis võib viia kärbeteni. Kui kainelt arutleda, siis äri toimib Eestis, Lätis ja Leedus – nii et milleks teha muudatusi, nii kaotab ainult raha. Uusi kliente ka sellega juurde ei too.

Palju te ise olete Olympicusse raha pannud?

Olen ostnud need aktsiad viimase kahe kuu jooksul. Varem olen Olympicust välja minemisega kaotanud, aga nüüd ajastasin spetsiaalselt nii, et oleks võimalikult lähedal dividendide maksmisele. Nii ma saan maksimaalse aastase tootluse. Keskmine hind, millega ma sisenesin, oli 1,802 eurot.