Ettevõtted võtsid kõvasti julgemalt laenu

Eesti ettevõtted laenasid Eestis tegutsevatelt pankadelt ja liisingufirmadelt aktiivselt nii eelmise aasta lõpus kui ka selle alguses, teatas Eesti Pank.

Eesti Panga ökonomist Mari Tamm selgitas, et laenuaktiivsust on tõstnud ettevõtete mõneti suurem soov investeerida ja tõsiasi, et kodumaised pangalaenud on hästi kättesaadavad.

Ettevõtete laenuportfell aastaga siiski kahanes, kuna sügisel suunas üks pank osa laenudest välismaise emapanga portfelli. Seda arvestamata oleks ettevõtete laenu ja liisinguportfelli aastakasv olnud 6-7%.

Ka rahvas julgeb järjest rohkem laenu võtta