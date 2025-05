Võlakiri, mis pakub rohkem kui hoius

Riiklik energiaettevõte Eesti Energia alustas võlakirjade märkimist ja kutsub investoreid toetama kohalikku energeetikasektorit. Uus pakkumine on suunatud just jaeinvestoritele ning pakub 5% intressi kolmeaastase perioodi jooksul.

LHV võlakirjade valdkonna juht Silver Kalmus lisab, et 5% intressimäär on praeguses turuolukorras tugev pakkumine: “Võlakiri on väiksema riskiga kui aktsiad ning sobib hästi ka alustavale investorile.”