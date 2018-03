Võlad kasvavad kiiremini kui majandus

Ilm teeb põllumehele kurja

Kõige suuremate maksehäiretega valdkond oli taas põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, mis andis enam kui kolmandiku kõikidest maksehäiretest – võlasumma ulatus kokku üle 13,3 miljoni euro. Seejuures kasvas valdkonna maksehäirete summa aastatagusega võrreldes 3,1%.

Põllumajandus-kaubanduskoja juht Roomet Sõrmuse sõnul võib põllumajandussektoris mängida rolli see, et kui mullu oli saagikus üldjoontes hea, siis suur sademete hulk mõjutas piirkondi ebaühtlaselt.

“Oli neid, kellel oli suured probleemid, ja oli neid, kel läks suhteliselt hästi. Tuli ka mängu see, millistel maadel majandatakse. Osa maid on lihtsalt pehmemad ja tundlikumad vihma suhtes ning seetõttu polnud masinatega lihtsalt võimalik põllule minna,” tõi Sõrmus esile, et sektorit mõjutab väga tugevalt ilmastik.

Sõrmus lisas, et osa probleemist avaldub veel sel aastal, kuna ilmastikuolude tõttu oli ka probleeme taliviljade külvamisega – asi on isegi nii hull, et Euroopa Komisjon maksab põllumeestele 1,3 miljonit ­eurot kompensatsiooni külvamata ja hävinenud saagi eest.

Rohke sademete hulk on mõjutanud tugevalt ka puidusektorit. Jaanuari alguses teatasid Eesti Erametsaliit ning Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, et sademete hulk metsades on nii suur, et sisuliselt on see eriolukord. Märgades oludes metsatööde tegemine ei ole looduskeskkonna suhtes vastutustundlik ja läheb vastuollu metsanduse hea tavaga, selgitasid liidud aasta alguses.

Eelmise aasta augustist alates on keskmiselt olnud sademeid tavapärasest kolmandiku võrra rohkem, mis põhjustas metsades üleujutusi, paljudes kohtades muutus pinnas mittekandvaks ning suur osa metsateedest on läbimatud või on neile seatud raskeveokite liiklemise massipiirangud.

Creditinfo peaanalüütik Ots rõhutas ka, et Eesti on ikkagi võrdlemisi väike riik ning maksehäiretega ettevõtteid pole samuti palju. Niisiis võib ühe suurema võla teke mõjutada üldpilti mõnes valdkonnas juba üsna palju. Näiteks ütles ta, et põllumajandus­sektori maksehäirest moodustab 86% üks ettevõte.

Tugevalt ehk pea 40% jagu kasvasid maksehäired ka kinnisvaraalases tegevuses, kus võlgnevused ulatused kokku 2,7 miljoni ­euroni, andes ligikaudu 7% kõikidest maksehäiretest. Ülemiste keskuse juht Guido Pärnits sõnas, et nende rentnikel pole maksedistsipliiniga probleeme olnud. Kõrged kasvunäitajad teda siiski ei üllatanud.