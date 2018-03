Riigikogu pressiteenistus vahendas, et Hanno Pevkur sai uue töö.

Nimelt kinnitas riigikogu juhatus Hanno Pevkuri põhiseaduskomisjoni liikme kohale.

Esmaspäeva hommikul otsustas Reformierakonna riigikogu fraktsioon, et riigikogu juhatuse aseesimeheks saab Hanno Pevkuri asemel Kalle Laanet. Fraktsiooni esimees Jürgen Ligi ütles toona Delfile, et see otsus ei tulnud kergelt. Ligi nentis, et Pevkurile ei heideta senises töös asespiikrina midagi ette, vaid tegu on pelgalt korraliste valimistega.

Pühapäeval saatis Pevkur kirja erakonna juhtidele ja fraktsioonile, kus süüdistas enda vastu salaplaani pidamises Laine Randjärve ja Keit Pentus-Rosimannust, kelle väitel võetavat ta asespiikri kohalt maha Kaja Kallase palvel ja teadmisel. Kirjale vastas omakorda Kaja Kallas, kelle sõnul ei saa ta asespiikrina toetada Pevkurit ega ka kedagi teist.