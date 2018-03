Adamson: hüppasin paati, mis oli vett täis

Ainult tellijale

Mul on selline tunne, et hüppasin paati, mis oli vett täis, keegi lõikas vooliku läbi ja mõni auk tuli ka juurde, kommenteeris Versobanki juht Aivo Adamson uudist panga sulgemisest.

Adamson sõnas, et tegemist oli ootamatu sündmuste kuluga. „Olime valmis mingisuguseks teistsuguseks karisuseks, aga nii äärmuslikuks mitte,“ ütles Adamson.

Adamson liitus pangaga eelmise aasta 1. juulil ja panga uues koosseisus juhatus alustas tööd 2017. aasta novembrist. Ta selgitas, et neli uut juhatuse liiget valiti finantsinspektsioonis fit and proper protsessiga. „Kas me oleksime uue meeskonna värvanud, kui oleksime teadnud, et see lõpeb äärmuslikult?“ küsis Adamson retooriliselt.

Klientidel ei maksa Adamsoni sõnul muretseda. „Väike mõju on nendele klientidele, kellele me oleme väljastanud läbi oma partnerite krediitkaarte. Neid on olnud umbes 11 000,“ selgitas ta.

„Hoiustajatel on ilmselt nädala küsimus, millal me neile hoiused välja maksame. Pank on ülimalt likviidne ja me suudame oma kohustused täita,“ lausus Adamson. Ta rõhutas, et kõikidele klientidele olenemata nende hoiuse suurusest makstakse raha tagasi ja on võimalik, et 100 000 eurost tagatisfondi raha ei ole vaja kasutadagi.

Laiemalt Eesti pangandusele vaadates sõnas Adamson lihtsalt, et nüüd on Eestis üks väike pank vähem. „Meil olid Eestis suured plaanid ja viimasel ajal läksid asjad ülespoole. Praegu läksid mitmed koostöölepingud ja kokkulepped partneritega vett vedama,“ sõnas ta.

Adamson lisas lõpetuseks, et lähiajal on tal plaanis tegeleda operatiivsete küsimustega, mis vajavad lahendamist ning siis päev korraga edasi elada.

Euroopa Keskpank tunnistas täna Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa. Tegevusluba tunnistati kehtetuks seoses oluliste ja pikaaegsete seadusnõuete rikkumisega eelkõige rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas. Finantsinspektsiooni otsuse kohaselt on kõik Versobanki tehingud ja toimingud, samuti väljamaksed hoiustajatele ja teistele kreeditoridele peatatud.