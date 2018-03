Versobank pandi päevapealt kinni

Ainult tellijale

Euroopa Keskpank tunnistas täna Eesti Finantsinspektsiooni ettepanekul kehtetuks Versobank ASi krediidiasutuse tegevusloa.

Lisaks tunnistas finantsinspektsiooni juhatus kehtetuks Versobanki tunnuskoodi, teavitas tagatisfondi panga tegevusloa kehtetuks tunnistamisest ning esitas kohtule avalduse panga sundlõpetamise ja likvideerija määramise kohta.

Tagatisfondi nõukogu koosolek Versobanki hoiuste hüvitamise tingimuste kohta toimub homme hommikul.

Mida ette heideti?

Finantsinspektsioon tuvastas aastatel 2015–2017 läbi viidud korduvkontrollides, et Versobank rikub seadusest tulenevaid nõudeid rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas, samuti teenuste osutamise nõudeid Euroopa Liidu teistes liikmesriikides.

Rikkumised olid süsteemsed ja pikaaegsed ning pank ei likvideerinud neid täies ulatuses ka peale inspektsiooni sekkumist.

Kuna Versobank ei likvideerinud seadusvastast olukorda pikka aega, eiras õigeaegselt finantsinspektsiooni kontrollide käigus tuvastatud asjaolusid ning jättis järelevalve ettekirjutuse osaliselt täitmata, algatas inspektsioon Versobanki tegevusloa kehtetuks tunnistamise menetluse.

Finantsinspektsioon esitas Euroopa Keskpangale taotluse Versobanki tegevusloa kehtetuks tunnistamiseks selle aasta 8. veebruaril. Keskpank tegi tegevusloa kehtetuks tunnistamise otsuse 26. märtsil.

Isoleeritud juhtum

„Kuivõrd finantsvahendajad on üheks esimeseks ja oluliseks kaitsevalliks rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel, ei saa me rikkumisi tolereerida. Versobanki tegevusloa kehtetuks tunnistamine on selge märguanne, et Eesti ei talu seadusrikkumisi rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonnas,“ ütles finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler.

Kessleri kinnitusel on Versobankilt tegevusloa võtmine isoleeritud juhtum ning see ei puuduta teisi Eestis tegutsevaid krediidiasutusi.

„Versobank oma 5600 kliendiga, kellest ainult 2000 on Eesti residendid, on siinse turu üks väiksemaid krediidiasutusi ning tema sulgemine ei põhjusta negatiivse mõju edasikandumist Eesti finantssüsteemile. Seetõttu ei algatatud panga suhtes ka saneerimismenetlust. Hoiustajate nõuete rahuldamiseks on Versobankil piisavalt varasid,“ lisas Kessler.

Krediidiasutuse tegevusloa kehtetuks tunnistamisele järgneb Versobanki sundlõpetamine vastavalt Harju maakohtu kohtumäärusele. Kohus määrab likvideerijad, kes võtavad üle panga juhtimise, fikseerivad selle vara, võtavad ühendust panga klientidega ning asuvad rahuldama võlausaldajate õigustatud nõudeid.