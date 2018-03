Britid karmistavad viisarežiimi

Suurbritannia siseminister Amber Rudd teatas, et Briti valitsus hakkab põhjalikult kontrollima dokumente, mille alusel on riiki viisa saanud jõukad välismaalased, sh Venemaalt pärit investorid, vahendas Poola uudisteagentuur PAP.

Vastates parlamendi siseasjade komisjoni ees küsimustele 700 Venemaa kodaniku kohta, kes on saanud aastatel 2008-2015 Inglismaale sisenemiseks nn investoriviisa, nentis siseminister, et juba 2015.-2016. aastal, pärast viisade väljastamise korra muudatusi, vähenes positiivsete viisaotsuste protsent 84 peale.

Rudd kinnitas, et pärast Venemaa ja Suurbritannia suhete pingestumist seoses topeltagent Sergei Skripali ja tema tütre mõrvakatsega palus ta vastavatel ametkondadel kaaluda viisade väljaandmise karmistamist.

Teisipäeval ütles Briti peaminister Theresa May parlamendis, et Londonis pole kohta korrumpeerunud Vene eliidile. Seda avaldust pidasid paljud kommentaatorid ja poliitikavaatlejad otseseks vihjeks selle kohta, et lähema uurimise alla võetakse venemaalased, kellele kuulub kallist vara, mis on soetatud tundmatut päritolu raha eest, märgib PAP.