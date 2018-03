Statistikaametist saab andmeagentuur

Valitsus kiitis tänasel kabinetinõupidamisel heaks statistikaameti viie aasta arengukava, mille järgi kujundatakse ametist riiklik andmeagentuur.

See tähendab, et amet pakub tarbijatele nii andmeid eri allikatest, tuge andmete kasutamisel kui ka klassikalist riiklikku statistikat.

„Statistikaameti järgmiste aastate peamine ülesanne on muuta lihtsalt ja mugavalt kättesaadavaks vajalik info ettevõtjatele ja riigiasutustele, selleks võetakse maksimaalselt kasutusele andmeid, mis on riigil juba olemas,“ ütles rahandusminister Toomas Tõniste. „Eesmärk on plaanitavate reformide tulemusena vähendada aruandluskohustust – nii saavad ettevõtted ja asutused rohkem keskenduda oma põhitegevusele.“

„Statistikaameti strateegias on kesksel kohal personaliseeritud statistika ja andmeallikate pakkumine tarbijatele. Tarbijad tahavad vastuseid kiiresti ja reaalaja andmetele tuginedes, seega peame sisuliselt üles ehitama riigi andmehalduse, tänu millele oleks võimalik teha paremaid reaalaja andmetel baseeruvaid otsuseid,“ ütles statistikaameti peadirektor Mart Mägi ameti lähiaastate strateeglist suunda selgitades.

„Lähikümnendi nutika riigi ja andmepõhiste otsuste tegemise olulisim alustala on kvaliteetsed, õiges vormis ja õigeaegsed andmed,“ märkis Mägi. „Peame looma riigis võimekuse, et oleks võimalik andmeid mõistlikult taaskasutada ning et üht andmestikku ei kogutaks mitu korda.

Selliselt kogutud andmete põhjal on võimalik teha andmekaevet, et leida kiirelt vastuseid ühiskonna kriitilistele muredele,“ selgitas ta. „Statistikaamet liigub andmekaeve ja andmeteenuse poole. Meie kaugem eesmärk on andmete olemasolul vastata 48 tunni jooksul igale küsimusele, mis kellelgi võib Eesti ühiskonna kohta tekkida. See suur eesmärk jaguneb tükkideks ning eeldab tõsist tööd,“ märkis Mägi.