Venemaa julgeolekuteenistus tahab murda Telegrami

Eelmise aasta oktoobris määras kohus Telegram Messenger LLP-le trahvi 800 000 rubla (11 300 eurot) selle eest, et ettevõte keeldus täitmast FSB nõudmist võimaldada tal kasutajate sõnumeid dešifreerida.

Toona kommenteeris Durov: „Lisaks sellele, et FSB nõue on tehniliselt teostamatu, on see ka vastuolus Venemaa Konstitutsiooni 23. paragrahviga, mis ütleb, et igaühel on õigus kirjavahetuse, telefonikõnede, posti-, telegrammi- ja muu side saladusele."

Durov kaebas otsuse edasi, kuid ülemkohus andis õiguse FSB-le.