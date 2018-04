Eestis tegutsevat IT-firmat ähvardab Taanis trahv

IT-firma Atea on Taanis uurimise all altkäemaksu ja omastamise kahtlusega seoses ettevõtte nelja endise juhtivtöötaja tegevusega aastatel 2009.–2014.

Atea kinnitab, et pole süüdi. Ettevõte on uurimise algusest peale kindlalt välistanud altkäemaksu kui süüdistuse, ja nimetanud võimalusena ainult omastamist. Kohus teeb juhtumi kohta otsuse selle aasta mais.

Atea tegevjuht Steinar Sønsteby ütles, et ta on üllatunud prokuröri ette pandud trahvisumma suurusest, aga juhib tähelepanu prokuröri sõnadele, et Atea on nendega igakülgset koostööd teinud ja on teinud kõik endast oleneva, et edaspidi taolisi juhtumeid vältida.

Taani seaduste järgi on ettevõttel vastutus oma töötajate tehtud kuritegude pärast. Praegusel juhtumil on süüdistused suunatud ettevõtte kunagiste juhtivtöötajate vastu. Kui nad südi mõistetakse, siis lasub vastutus selle eest ka Atea Denmarkil.

Atea on suur infotehnoloogiliste terviklahenduste ja teenuste pakkuja Põhjamaades ja Balti riikides, tegutsedes Norras, Rootsis, Taanis, Soomes, Leedus, Lätis ja Eestis. Enam kui 86 Atea kontoris on kokku üle 6900 töötaja.

Eestis oli Atea müügikäive 2016. aastal 16,7 miljonit eurot. Ettevõte oli 47 000 euroga kasumis. Enim kasvas turvalahenduste müük.