Statistikaamet suurte investeeringute lävel

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Statistikaamet loodab 11 miljoni euro toel reformida asutuse andmeagentuuriks ja andmete parema pakkumise kõrval märkimisväärselt vähendada ka ettevõtete halduskoormust.

"Kõigil ettevõtjatel on võimalik kohandada oma infosüsteemides andmed meie taksonoomiaga ning selle tulemusel ei pea amet esitama ühtegi küsimust ega ootama vastust, algandmed saadakse automaatselt kätte," rääkis Mägi ja tõrjus arvamust, nagu tähendaks see lihtsalt suurt koormust infosüsteemide kohandamisele, selgitusega, et tegemist on peamiselt koostööga raamatupidamisteenust pakkuvate ettevõtetega.

Kui palju investeeritakse? 16 miljonit eurot jaguneb 11 miljoniks, mis kuluvad IT-investeeringuteks ning 5 miljoniks, mis läheb arendus- ja halduskuludele. Tagasilööke hangete tegemisel Mägi ei pelga, sest tema sõnul on kogu projekt tehtud väiksemateks, poolt miljonit eurot mitte ületatavateks lõikudeks, mille üle järelevalvet ka parem teha. Koostööpartner on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.

Olulisel kohal on uus maksukorralduse seadus, mille tagajärjel tuleb töötajate registrisse sisestada lisaks töötaja nimele statistikaameti klassifikaatori põhjal ka töökoht. See peaks Mägi sõnul palgauuringute halduskoormust vähendama kaks korda.

Aasta lõpuks tahab maksuamet palgataksonoomia kõrval välja töötada ka tulutaksonoomia, mille masinliidestusega küsimisel peaks jällegi küsimuste esitamine ettevõtetele vähendama.

Mägi möönis, et põhimõtteliselt küsib statistikaamet n-ö tagaust otse ettevõtete infosüsteemidesse, kuid kinnitas, et ameti võimekus andmeturvalisuse ja nii isiku- kui üksikandmete kaitsel on kaugelt suurem ka tehnoloogiaettevõtetest nagu Google või Facebook.

Ka ei tahtnud Mägi kuidagi nõustuda väitega, et juba praegu ei tee amet nii palju kui võimalik, et ettevõtete käest infot küsida. "Andmekohuslaste arvu vähendame ikkagi iga aasta. Ja silmas tuleb pidada, et iga aasta tuleb ka 10 000-15 000 ettevõtet juurde, aga meie valim on viimased 7 aastat olnud 40 000. Ütleme, siis et 7 aastat tagasi me rääkisime iga teise ettevõttega, nüüd aga iga kolmandaga," rääkis Mägi.