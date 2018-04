Tõlkija Trumpi raamatust: tobenaljakas, šokeeriv ja inimlik

Juunis eesti keeles ilmuv bestseller Donald Trumpist pakub selle tõlkija Aet Süvari sõnul seinast seina emotsioone.

"Me ei saa ilmselt kunagi adekvaatselt hinnata kõigi kirjelduste tõele vastavust. Kuid eks ole ka president Trump ise näidanud, kui vabalt võib tõega ümber käia," rääkis Süvari. Kõige mahlakamad ja jahmatavamad kohad raamatus on tema sõnul siiski need, kus Trumpi on otse tsiteeritud, vahel lausa avalikest kõnedest-ülesastumistest, ning mille tõepärasust on raske kahtluse alla seada.