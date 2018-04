Vene poliiteliit ja nende Lääne kodud

Ajal, kui Venemaa ja Lääs vahetavad vastastikku sanktsioone ja saadavad diplomaate välja, ei kiirusta vene ametnikud ja duumasaadikud vabanema oma välismaal asuvast kinnisvarast.

Vene poliiteliidi seas on suurima populaarsusega Hispaania ja Bulgaaria, selgub reedel avalikustatud majanduslike huvide deklaratsioonidest. Nendest dokumentidest selgub ka, et sel aastal on riigiteenistujad eriti hoogsalt oma kinnisvara müüki pannud. Tõsi, välismaal asuvast kinnisvarast on lahti saanud vaid asepeaminister Aleksandr Hloponin, kes sai oma Itaalias asunud maja eest peaaegu kolm miljardit rubla ehk 49 miljonit dollarit.

Reedel oma tulud avalikustanud Kremli ametnike seas omab USAs kinnisvara vaid Vladimir Putini pressisekretäri Dmitri Peskovi abikaasa Tatjana Navka, kellele kuulub New Yorgis 126ruutmeetrine korter. Lisaks on pressisekretäri esimesest abielust pärit pojal korter Prantsusmaal.

Suurbritannias on duuma saadikutest kinnisvara vaid kommunist Vladimir Blotskil, kellele kuulub üle hektari suurune maatükk ja sellel 312ruutmeetrine maja.

Valitsusliikmetest on Suurbritannias korter esimese asepeaministri Igor Šuvalovi perekonnal. Sellest omandist on põhjalikult rääkinud ka Aleksei Navalnõi korruptsiooniga võitlemise fond. Nagu väidavad fondi taustauuringud, ostis Šuvalov 2014. aastal Londonis prestiižses rajoonis kaks korterit, makstes nende eest 11,4 miljonit Inglise naela. Seejärel ehitas ta kaks korterit kokku. Selle aasta algul kirjutas Transparency Internationali Venemaa osakonna juht Ilja Šumanov, et nende ühendus esitas Briti valitsusele nõude kontrollida Šuvalovitele kuuluvate korterite ostu seaduslikkust.

Suurbritannias on kinnisvara mitmel riigiametniku lapsel. Avatud valitsuse ministri Mihhail Abõzovi poja ja tütre kasutuses on seal elumaja, Kabardi-Balkaaria senaatoril Arseni Kanokovi deklaratsioonist selgub, et tema alaealised lapsed elavad Suurbritannias ühiselamus. Rahvasaadik Dmitri Skrivanovi lapse kasutuses on samuti korter Suurbritannias. Miljardärist rahvasaadiku Andrei Skotši – kes ise langes viimati USA sanktsioonide alla – kolm last elavad samuti Suurbritannias asuvates korterites. Suurbritannia kinnisvara deklareeris ka Tuula oblasti senaator Dmitri Saveljev, kellele kuulub abikaasaga kahasse seal 489,3ruutmeetrine maja.

Pesad üle Euroopa Liidu

Kõige populaarsemad riigid, kuhu Vene eliit kinnisvara on soetanud, on Hispaania ja Bulgaaria. Hispaanias on kinnistu endisel haridusministril Dmitri Livanovil, kes töötab praegu Ukrainaga kaubanduse eriesindajana. Tema deklaratsiooni põhjal kuulub ta naisele ¼ elumaja Hispaanias ning nende kasutuses on veetranspordi parkimiskoht. Livanov on Kremlis ka ainus, kes on deklareerinud talle kuuluva jahi.

Korteri Hispaanias on deklareerinud kümmekond duumasaadikut, veidi alla kümne saadiku omab kinnisvara Bulgaarias.

Itaalias on kinnisvara neljal poliitikul, kellest avatud valitsuse minister Abõzovi perele kuulub seal rendimaja. Šveitsis elab ühe rahvasaadiku laps, teise saadiku järeltulija elab perele kuuluvas korteris Austrias.

Ühtse Venemaa poliitiku Andrei Goluško naisele aga kuuluvad maatükk ja maja Prantsusmaal, Peskovi poeg, nagu eespool öeldud, kasutab samuti Prantsusmaal korterit. Põhja-Kaukaasia asjade ministri Lev Kuznetsovi perele kuulub selles riigis kaks kinnistut, kolm maja (üks renditud), korter ja kolm garaaži. Šveitsis on veel kahe rahvasaadiku pere korter.

Soomes aga kuulub duumasaadik Vladimir Katenevi naisele pool korterit, teisele saadikule, Rifat Šaifutdinovile, aga kuulub seal maamaja.

Olümpiavõitjast kolmik- ja kaugushüppaja, senaator Tatjana Lebedeva perele aga kuulub maatükk ja maja Eestis, Kuressaares ning korter Portugalis. Endisele hokikuulsusele Vladislav Tretjak aga deklareeris kaks korterit Lätis.