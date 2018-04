Põhja-Korea peatas uusima raketi katsetuse

Põhja-Korea teatel on eesmärgid ballistiliste rakettide väljaarendamisel täidetud, kuid uusi rakette hetkel testida plaanis ei ole.

Riigi liidri Kim Jong Uni sõnul on uute keskmaa- ning kontinentaalrakettide tase nii kõrge, et need testimist ei vaja. Uued relvad on mõeldud muuhulgas tuumalõhkepeade kandmiseks.

Analüütikute hinnangul on katsetuste ära jätmine seotud Kimi sooviga enda võimu säilitada. Lisaks soovib Põhja-Korea diktaator saavutada parema positsiooni eelseisval kohtumisel Ameerika Ühendriikide presidendi Donald Trumpiga.

„Põhja-Korea on nõustunud peatama kõik tuumalõhkepeadega seotud testid ning sulgema peamise testimisala,“ sõnas Trump Twitteris. „See on hea uudis Põhja-Korea jaoks – tegemist on suure arenguga pidades silmas eelseisvat kohtumist,“ lisas ta.

Kohtumine Kim Jong Uni, Lõuna-Korea liidri Moon Jae-Ini, USA president Trumpi ning Hiina juhi Xi Jinpingi vahel toimub juba lähinädala jooksul.