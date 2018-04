Coca-Cola üllatas analüütikuid

Coca-Cola sammud äri kokku tõmmata ning pakkuda jooke tervislikuma maitsega ostjatele hakkab ära tasuma.

2019. aastaks on ettevõttel plaanis säästa 3,8 miljardit dollarit. See tähendab suures osas ettevõtte pudeldamisäride müümist, et saaks keskenduda kasumlikumale joogikontsentraatide ärile. Käibes tähendab see enam kui 7 miljardi dollari suurust kukkumist. Samuti paistab kokkuhoid silma väiksemate pudelite pealt, millega on müüdava liitri hind kõrgem.

Pingutuse esimesed viljad hakkavad juba paistma. Esimeses kvartalis kasvas nii vanade kui ka uute brändide müük. Hiljuti alustati Coke Zero ja Dietcoca brändi turunduskampaaniat, et nende müügile uus elu sisse saada. Dieetkoka müüki on kahandanud kunstlike magusainete põlu alla sattumine. Nüüd müüakse seda uute maitsetega ning uues, kitsamas pudelis.

Uute brändide müüginumbrid kinnitavad vaikselt strateegia töötamist. Aasta esimese kolme kuu jooksul on Coca-Cola Zero Sugar näidanud kahekohaliste numbritega kasvu ning dieetkoka müük on tänu brändikampiaaniatele jälle tõusmas. Käibetõusule aitas kaasa ka gaseeritud vee müük. Dasani ja Smartwateri brändi müük kasvas üle 10 protsendi.

Viimastel aastal on Coca-Cola investeerimisüksuse kaudu investeerinud või üle ostnud lubavaid joogibrände. Nende hulka kuuluvad Honest Tea, Fairlife dairy ja Suja Life LLC, mis teeb kombucha't ja joogiäädikat. Paljulubavaid ettevõtteid otsitakse ka USAst väljastpoolt, sealhulgas ka Kesk ja Ida-Euroopast.

Samuti suurendatakse nähtavust e-kanalites. Näiteks tegi ettevõte end leitavaks Amazoni Echo kõlarist ning lisas ennast pakiautomaatide juurde, impulssostude meelitamiseks.

Investorid aga numbritega rahul ei olnud ning börsi avanedes langes Coca-Cola aktsia pea 2 protsendi jagu allapoole.