Viinatootja Altia jäi kahjumisse

Altia Eesti AS tootmiskompleks Tabasalu lähistel

Alkoholitootja ja -maaletooja Altia Eesti käive kukkus möödunud aastal kolmandiku ja ettevõte sai üle mitme aasta esimest korda kahjumit.

Altia Eesti mullune müügitulu oli 25 miljonit eurot, mis on 35% vähem kui 2016. aastal. Ettevõtte kahjum oli 661 000 eurot, mis on põhiliselt tingitud vähenenud müügitulust. Puhaskahjumit mõjutab ka 2017. aastal makstud dividendide tulumaksu summa 665 000 eurot.

Altia Eesti AS, loodud aastal 1991, tegeleb alkohoolsete jookide tootmise ja hulgimüügiga. Tuntumad kaubamärgid omatoodetest on Saaremaa vodka, Koskenkorva vodka, Renault konjak, Larsen konjak, Ibis brandy ja Blossa glögi, Chill Out veinid, ning koostööpartnerite toodetest Campari bitter, Aperol bitter, Amarula kooreliköör ning Tarapaca, Masi, Nederburg ja Kendermanns veinid, ning Codorniu ja Cinzano vahuveinid.