Krüptoskeemis pettunud said politseis vastu näppe

Ehand ütles, et politsei ei ole praegu mõistnud, et tegemist ei ole ebaõnnestunud rahapaigutusega. „Politsei arvab lihtsalt, et see on nässu läinud investeering, aga antud juhul on tegemist kelmuse ja pettusega. Ma ei ole nõus seda niisama jätma. Asi on põhimõttes,“ rääkis ta. Otsuse saab 10 päeva jooksul edasi kaevata ja seda kavatseb Ehand enda sõnul ka teha.

Erik Nurm, kellele Ehand viitab, on Nano Clubi esindaja Eestis, kellest Äripäev on varem kirjutanud kui krüptolausujast, kes on armunud võrkturundusse. Jaanuaris tunnistas Nurm Äripäevale, et Nano Club ei ole tõesti suutnud kõiki lubadusi kohe täita, sest tegemist on ettevõttega, mis üritab omada globaalset haaret, ja sellisel juhul on vaja kaasata ka kolmandaid osapooli. „Kolmandate osapoolte puhul ei ole alati teada, mis on nende tänase päeva tegelik seis, kuivõrd ka isegi ausad on nad kokkuvõttes. Selline element oli meil ka sees see aasta ja sellest tulenes siis ka põhjus, miks me läheme üle uuele blockchain'ile ja sellest aastast pärineva tugeva krüptovaluuta peale,“ rääkis ta (sõnastus muutmata – toim).

Nurm on varem öelnud, et tema on vaid turundaja ja Nano Clubi muul moel ei esinda. Samas heidab Ehandi ette, et Nurm blokeerib Facebooki grupis kõik, kes vähegi negatiivsel toonil sõna võtavad. „Sealt kommuunist heideti mind välja kohe, kui ma ühe korra kriitikat väljendasin. Ma ei saa ühtegi infot. Erik väidab, et tema ei ole seal ettevõttes keegi, tema lihtsalt esindab. Aga kui sa lihtsalt ainult esindad, siis ei saa ju võtta seda õigust, kellele ta annab infot edasi ja kelle ta blokeerib.“

Virtuaalvaluutaga viltu vedamise eest tarbijat ei kaitsta

Finantsinspektsiooni turujärelevalve ja sunni divisjoni juht Kristjan-Erik Suurväli tõdes, et virtuaalvaluuta on väga riskantne ega ole üldjuhul tagatud ühegi materiaalse varaga ning on Euroopa Liidu õigusaktidega reguleerimata, mistõttu ei ole ka tarbijal sisulist õiguskaitset.

Suurväli rõhutas, et kõigepealt peab iga inimene ise olema hoolas ja tähelepanelik ning saama aru, mis investeeringu ta teeb ning kellele ja milleks oma vara annab. „Virtuaalvaluuta ostmisel peab tarbija mõistma, et on väga tõenäoline, et ta võib kaotada suure osa investeeringust või isegi kogu investeeritud raha. Sellele lisaks saab krüptoraha ja selle erinevaid skeeme kasutada kelmuse või investeerimiskelmuse läbiviimiseks.“