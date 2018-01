Krüptolausuja hullutab segaduses investoreid

Nurm ütles, et see oli igaühe enda valik, kas müüa või mitte, ja praegu saab nende coini müüa bitcoini vastu avalikul platvormil. Ta rääkis, et platvorm oli neil seni Nano Exchange, mille on välja töötanud kolmandad osapooled. „See ei olnud Nano omanduses,“ kinnitas ta ja ütles, et see järgis seadusandlust. Nüüd minnakse tema sõnul üle ka teistele platvormidele ja seda juba uue plokiahelaga.

Politseil ei ole kuskilt kinni hakata

Politseil ei ole veel avaldusi Eestiga seotud skeemides petta saanutelt.

Põhja prefektuuri kelmuste ja küberkuritegude teenistuse vanem Hannes Kelt ütles, et politseile on erinevate kahtlaste investeerimisvõimaluste kohta teateid esitatud küll, aga ühtegi kriminaalasja alustatud ei ole. Üks põhjus on selles, et antud on vihjeid, kuid vihjajad ise ei ole kahju kannatatud. Teine pool avaldustest on ettevõtete kohta, mis ei ole Eestiga seoses.

Kelt rõhutas, et inimesed peaksid ise hoolega enne investeerimist mõtlema, kuhu oma raha panevad. „Kui kuskil kaubanduskeskuse parklas tuleb tundmatu mees minu juurde ja ütleb, et anna mulle täna 10 000 eurot ja ma toon sulle homme 15 000 tagasi, kas me siis anname oma raha? Pigem mitte,“ tõi ta näiteks.

Kui aga on petta saadud, tuleb Keldi sõnul sellest politseile teada anda. Ta rääkis, et üks asi on see, kui ettevõte on sattunud investoritele maksmisega raskustesse. Kuritegelik on skeem siis, kui liitujatele on räägitud meelega valesid.

„Kuritegelikud on sellised skeemid, kus on mingisugune ettevõte ja seal ei ole reaalselt sellist äritegevust kunagi olnud, aga inimestele üritatakse luua muljet, et tegevus on meil täiesti olemas ja me oleme midagi loonud. Aga enne, kui seda juttu hakatakse inimestele rääkima, on nende kelmide enda peas juba teadmine, et ma ei kavatsegi midagi arendada ega mingit raha tagasi kanda. See tahtlus peab olema enne sellele inimesele pettekujutelma loomist," selgitas ta.

Väljanägemine või sisu

Krüptorahaekspert Asse Sauga ütles, et krüptorahade puhul tasub hinnata seda, kui palju on rõhku pandud väljanägemisele ja kui palju sisule. „Kui on asi oluliselt ilusam ja kuldne ja ilusate värvidega ning hästi väljakutsuvalt disainitud versus see, et tehnoloogia ja sisu ja materjalid seal taga on nigelamad."

Ta ütles, et näiteks Ormeuse coini kohta on 12 lehekülge visiooni, millest ei paista erilist tehnoloogilist innovatsiooni. „Juba see on ohumärk. Tehnoloogiline innovatsioon on hästi oluline."

„Mida läbipaistvam, seda usaldusväärsem. Uuri, kuidas asi toimib, kes selle taga on, kas kood on avalik või mitte, ja kui kuskil vastu seina põrkad, siis see on kohe ohumärk,“ on Sauga peamine nõuanne.