Saku: Carlsbergi ebakindlus Eesti suhtes on kasvanud

Eesti investeeringutel on peal n-ö punane lipp, sest kindlustunne riigi suhtes on vähenenud, hoiatas Saku Õlletehase juht Jaan Härms.

Riik on teatanud, et edaspidised alkoholiaktsiisi tõusud jäävad küll ära, kuid sellest hoolimata taotlevad tootjad aktsiiside järsku langetamist, rääkis Saku Õlletehase juht Jaan Härms ettevõtte korraldatud pressilõunal. "Oleme teinud arvutusi ja näeme, et meil ei ole vaja langetada aktsiise Lätiga päris samale tasemele, kuid selle lähedale," rääkis Härms.

Muutlik maksukeskkond on emafirma Carlsberg Groupi samuti ettevaatlikuks teinud ja näiteks võimalikud investeeringud Eestisse on küsimärgi all. "Investeeringutel on peal n-ö punane lipp, sest ei saada aru, kas siia on mõtet investeerida või mitte. Meil on grupis investeeringutele tihe konkurents ja selle nimel võitlevad kõikide riikide tehased," rääkis Härms. "Eesti suhtes enam nii kindlad ei olda, sest enam ei tea keegi, mida meie valitsus järgmiseks teha võib."

"Omanikud vaatavad, mis meie riigil ometi viga on," hoiatas Härms, viidates, et samas pole Eesti Carlsbergi jaoks nii kriitiliselt oluline riik ja seetõttu oleks igal Eestisse võidetud investeeringul suur tähtsus.

