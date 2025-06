Raadiohommikus: kodud, kaubandus ja pangajuht

Hommikuprogrammi veavad Stiine Reintam ja Lauri Leet.

Päev jätkub järgmiste saadetega:

12.00‒13.00 “Infopankur”. Seekord on külas maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Seekord on külas maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Liina Jõõts ja Creditreformi juht Alar Jäger . Juttu tuleb võlgadest ja firmamatjatest.

Saatejuht on Sigrid Kõiv.

13.00‒14.00 “Logistikauudised eetris”. Saate fookus on haridusel, täpsemalt logistilisel kõrgharidusel ja veelgi täpsemalt logistika magistriõppel. Mis sunnib üht viiekümnendat juubelit tähistanud meest, kes on töötanud logistikasektoris juba veerand sajandit, istuma taas koolipinki ja alustama magistriõpinguid? Kuivõrd on logistika valdkonna kõrgharidus viimaste aastate jooksul muutunud ja kas nii, nagu me oleme harjunud töötama kodukontoris, saame käia ka ülikoolis?

Stuudios on TalTechi mehaanika ja tööstustehnika instituudi logistika õppekava programmijuht Jelizaveta Janno ja tema tudeng, TalTechi logistika õppetooli magistrant Kristjan Sirel.

Saadet juhib teemaveebi Logistikauudised juht Tõnu Tramm.

15.00‒16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Äripäeva kirjastus annab loetud päevade pärast välja raamatu “Ringmajanduse ärirevolutsioon”. See on esimene eestikeelne praktiline ringmajandusteemaline raamat. Raamat on ka seekordse saate fookuses.