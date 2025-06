Tagasi 10.06.25, 16:23 Soome fondihaldurid valisid välja üheksa ostuideed Helsingi börsilt Mitmes Helsingi börsil noteeritud ettevõttes on suurimad omanikud kohalikud aktiivselt juhitud fondid, mille portfellihaldureid meelitab enim ligi just ettevõtete kasumlik kasv.

Helsingi börsilt leiab mitu aktsiat, mis meelestavad fondihaldurid väga positiivseks.

Jaeinvestoritele annab fondide osalus selge märgi sellest, et aktsiaid professionaalselt valiv portfellihaldur näeb konkreetses ettevõttes potentsiaali. Suurimad aktiivsete fondide osalused on Helsingi börsi ettevõtetes, mis tegelikult jäävad enda turuväärtuselt suurtest indeksifondidest välja, mis tähendab, et on nõudnud portfellihaldurilt aktiivset jälgimist.