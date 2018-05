Raidla: me pole Reformierakonna programmitoimkond

Tänases hommikuprogrammis pidi Riigireformi Sihtasutuse üks eestvedajatest Jüri Raidla aru andma, mida 28 tuntud ettevõtjat siiski korda soovivad saata.

Nimelt teatas eile rida ettevõtjaid, et lõid Riigireformi Sihtasutuse nimelise mõttekoja, mille eesmärk on pakkuda riigireformi edasiviimiseks ideid ja tuua teema uutel valimistel arutelude keskpunkti.

Raidla kinnitas, et mingit populismi nad taga ei aja. „Meil puudub igasugune vajadus selleks,“ ütles ta. „Minu personaalne poliitiline huvi on null." Endine justiitsminister lisas, et tegi poliitikaga lõpparve aastal 1992 ja on väga konkreetselt jälginud, et oma toonast otsust poliitikast lahkuda ka täidaks. „Seetõttu pole mul ka põhjust muretseda selle pärast, kui keegi spekuleerib minu poliitilise huvi üle,“ rääkis Raidla.

Teine risk, mis Riigireformi Sihtasutust saata võib, on see, et mitmed sihtasutuse liikmed on Reformierakonna toetajad ja ka rahastajad. „Kas ei või juhtuda, et teie ettevõttest saab sisuliselt Reformierakonna programmitoimkond?“ küsis Rõtov.

„Seda kohe kindlasti mitte. Ma eeldasin, et see küsimus võib kuskilt tulla,“ vastas Raidla. Ta kinnitas, et sihtasutuse deklaratsioon tõestab, et nad pole seotud ühegi erakonnaga ega tee ka koostööd ühegi uue tekkiva poliitilise jõuga mingisugust poliitilist koostööd. „See on fakt,“ ütles Raidla.

Kuula intervjuud Raidlaga hommikuprogrammist alates 37. minutist.