Armin Karu: väsisin ja ei julgenud enam investeerida

2000ndatel keskel tegi OEG tohutu tõusu ja 2006. aastal läks börsile. Sisuliselt algusest peale on ettevõtet juhtinud tandem, kes on nagu must ja valge koer. Kui firma üks omanik Jaan Korpusov hoidis diskreetset joont ja elas Mustamäe korteris, siis Armin Karul on soont glamuurile, talle on kuulunud mitu kopsakat jahti ja villat ning ta juhtis isegi telesarja "Mantlipärija", mille eeskujuks oli Donald Trumpi analoogiline äri-reality ja mille autoriõigused kuuluvad siiani praegusele Ühendriikide presidendile.

Mulle ei andestataks, kui ma ei küsiks selle kohta, mis värk nende jahtidega oli. Siin hiljaaegu tulid paradiisi paberid, kus selgus, et Armin Karul on kuskil Maltal registreeritud mingisugused jahid, üks oli vist 33meetrine, teine oli 23meetrine, kui ma ei eksi. Miks te neid Eestis ei registreeri?

Mina ei tea, mis soust see on. Üks jaht on olnud Malta lipu all küll, ja mitte kaks, ja see on praeguseks müüdud. Ma ostsin ettevõtte, kellel oli Maltal jaht, ja loomulikult ma sõitsin selle all edasi. Nii et nii lihtne see ongi.

Nende nn paradiisi paberite kohta. Kui palju teil on vara kuskil palmisaartel?

Ei ole põhjust ju. Meil ei ole olnud, sest Eestis on olnud võimalik tegutseda ja tulumaksuseadus on nii soodne, et pole ka põhjust hoida mingisugust offshore'i.

Nii et teil ei ole mitte kuskil mingit vara?

Meil ei ole.

Karu loodab sel suvel puhata rohkem kui varem. Ta on ligi 30 aastat harrastanud meresõitu, aga mitte kunagi pole olnud töö kõrvalt piisavalt aega, et täita ammune unistus – minna Ahto Valteri eeskujul ümbermaailmareisile. Lähiajal loodab ta ka selle ära teha. Pikemaid plaane ta hetkel ei ava, aga lubab, et äsja vabanenud 136 miljonit leiavad juba peagi kasutust mõnes uues ärinišis.

Pensionipõlve ma pidama ei kavatse jääda. Kindlasti soovin veel midagi korda saata, midagi suurt võib-olla korda saata. Mulle väga meeldib inimestele positiivseid emotsioone pakkuda ja seda tahan ma ka tulevikus teha.

Seega võime kindlad olla, et Armin Karu ei kao pildilt ära?

Arvan küll, et ma pildilt ära ei kao, kui tõesti ei juhtu kõige hullemat ja ei jää auto alla. Mine tea, elu on nii ootamatu ja ettearvamatu.