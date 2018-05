Adamson: ilma uue poliitilise jõuta ei muutu midagi

„Kui riigireformi tegijad ei pääse võimule, on väike võimalus, et midagi ka päriselt muutub,“ ütles endine Versobanki juht Aivo Adamson. Tema sõnul on Eesti ühiskonnas praegu tunda surnud ringi, kus ideid küll käiakse välja, kuid midagi ära ei tehta.

Sarnaseid näiteid elust enesest on Adamsonil tuua veelgi. Näiteks abiellus ta hiljuti ja ajakulu, mille ta naine pani selle alla, et kätte saada kõik uued vajalikud dokumendid, oli meeletu. „Võiks olla nii, et kui abielludes vahetub nimi registris ära, tulevad ka kõik vajalikud uued dokumendid automaatselt, mitte et neid peab eraldi veel taotlema minema,“ rääkis ta.

Kokkuvõttes leiab Adamson, et riik on teinud lihtsad asjad äärmiselt raskeks. Näiteks kui ta end töötukassas arvele võttis, järgnes sellele igakuine aruandmine ja avalduste tegemised, millele järgnes omakorda avalduste menetlemine ja seejärel otsuste langetamised. Ja nii iga kuu. „Mingi tohutu mehhanism on ühe väikse asja taga,“ rääkis Adamson.

Liiga hajusad mõisted

Adamsoni sõnul peaks algama riigireformimise ja efektiivsemaks tegemine esialgu hoopiski mõiste defineerimisest. „Mida me mõtleme täpselt riigi pakutavate teenuste all? Me kasutasime seda sõna Riigireformi Radaris väga palju, kuid tegelikult oli see väga umbmäärane,“ ütles ta. Ilma täpsemalt aru saamata, mida me teenuste all täpselt mõtleme, ei saa ka midagi ära parandada. Seetõttu loodab Adamson, et äsja valminud Riigireformi Sihtasutus sõnastaks selle ära. On nad ju lubanud riigile tööriistakasti ja vahendeid, mitte ainult loosungite kogu, rääkis ta.

Adamson tõdes, et praegu on Eestis justkui surnud ring – häid mõtteid ikka käiakse välja, kuid nende täideviimiseni ei jõuta. Ta rääkis, kuidas ta on Teenusmajanduse Kojas olles kohanud igast erakonnast inimesi, kes on nende riigi parandamise ideedega rahul olnud. „Kuid on ka vastaseid. Seega võiksid ju pooldajad kõikidest erakondadest kokku saada ja minna koos ideid ellu viima,“ rääkis Adamson, kes pelgab, et praegusel juhul jäävad head ideed endiselt sahtlisse. „Kui riigireformi tegijad ei saa võimule, on väike võimalus, et midagi muutub,“ sõnas ta. Muudmoodi seega ei saa – kas praegu olemasolevad erakonnad peavad päriselt ka riigireformi küsimused oma südameasjaks võtma või tuleb luua uus erakond, kes seda teeb.

Aga tee ise?

„Sa oled praegu töötu, võta vedada üks liikumine ja hakka tegema,“ pakkus Adamsoni mõtete peale välja tänast hommikuprogrammi juhtinud Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.

„Ma ootasin, et sa sellega provotseerid. Kuid mina ei suuda poliitikasse minna,“ vastas Adamson. Ta rääkis, et tal on sõbrast poliitik, kes pidevalt kurdab, et ta peab rääkima asju, mida ta tegelikult ei mõtle. „See tekitab minus hirmu ja ma ei suudakski niimoodi, sest olen liiga otsekohene,“ lisas ta.

Kuula intervjuud Adamsoniga hommikuprogrammist alates 1:16:24.