Eesti Energia ostab hiigelsumma eest Nelja Energia

Äripäev 18. mai 2018, 13:39

Nelja Energia norrakatest omanikud on jõudnud müügiprotsessiga etappi, kus uus omanik on välja valitud ning sündimas on Eesti aegade üks suuremaid tehinguid.