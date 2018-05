Hinrikus: paha näha, kuidas Eestis poliitilist pitsat tehakse

Ainult tellijale

Valuutavahetuse teenust pakkuva TransferWise’i üks asutaja Taavet Hinrikus ütles Pärnu Juhtimiskonverentsil, et neil harvadel juhtudel, kui ta Eesti uudiseid lugema satub, on paha näha, kuidas Eestis poliitilist pitsat tehakse.

"Fookus on ärapanemisel, käib sisevõitlus. Jälle mingi altkäemaksuskandaal,“ ütles ta. „Ma siiralt loodan, et Eesti ei muutu sellise juhtimise tagajärjel üheks soiseks saareks, nagu oli seda Shanghai 50 aastat tagasi. Nüüd on see arenenud särav linn,“ lausus ta.

Eestlaste juures on tema sõnul üks positiivne omadus: otsekohesus, mis paljudele teistele rahvastele on samas harjumatu. „Eestlaste seas on otsekohesust ja ettevõtlikust päris palju. Nõukogude ajal oli ainus viis midagi saada see, et tegid ise,“ nimetas ta põhjuse, kust eestlased need omadused tema meelest saanud on.

Hinrikus ütles, et tema ei peaks Eesti parimaks juhiks valitud Kai Realo tippjuhi positsioonil Circle K korporatsioonis kolme päevagi vastu, sest ta on väga kärsitu inimene. Aeglus, otsustamisega venitamine ja maatriksid viiksid ta kiiresti väljapääsu otsima.

Realo oli sama meelt: Hinrikus ei peaks Circle Ks sisseelamisprogrammi vastu ja läheks siis ära. “Ja ma ei mõtle seda üldse pahasti, meelestatus on lihtsalt hoopis teine. Kui ma värban inimesi juhtivale kohale, siis küsin, kas ta loeb Dilberti koomiksit ja kas ta saab nendest naljadest aru. Need asjad, mis seal koomiksis juhtuvad, juhtuvad minuga iga päev. Kui ma võtan suvalise koomiksi ette, siis ma saan öelda, mis kuupäeval ja mis koosolekuruumis mul selline mees oli. Sa pead olema võimeline võtma seda töö osana.”

Enim mõjutanud raamat

Moderaator Vahur Kersna küsimusele, milline raamat on Hinrikust enim mõjutanud, vastas ta, et see on Ayn Randi „Atlas Shrugged“.

Kersna ärgitas Hinrikust arutlema ka tema nime Taavet tähenduse üle: kõik on ju kuulnud lugu piiblist, et Taavet võitis Koljati. Kas võib siis vaadata nii, et tema osalusel asutatud ettevõte TransferWise läks võitlusesse hiiglaslike pangandussüsteemide vastu? Hinrikus märkis, et seda paralleeli on varemgi tõmmatud. „Aga raske on uskuda, et minu nimel ja nendel arengutel on ka päriselt mingi seos,“ kommenteeris Hinrikus.