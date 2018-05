Veefirmade vastumeelsus ähvardab tuua hinnatõusu

Indrek Tamberg ütles, et vastuseis on peamiselt suuremates omavalitsustes, kes saaksid ka ilma toetusteta omal käel hakkama. “Omavalitsused võivad näha selles probleemi, et nad ei suuda ära seletada oma inimestele, miks nad peavad teiste vee hinda kompenseerima,” selgitas Tamberg.

Suuremad linnad eri arvamusel

Üks plaani kriitikuid on Tartu Veevärgi juht Toomas Kapp, kes ütles, et riiklik ettevõte on olnud ja läinud etapp. “See on teine riik, teine­ aeg,” kommenteeris Kapp. Tema ongi üks neist, kes näeb, et juba praegu liituvad väiksemad vee-ettevõtted suurematega ja seda ei ole vaja kuidagi väljastpoolt survestada.

Kapp tõdes, et regionaliseerumine ja ettevõtete kasvamine ongi tõenäoliselt tulevik. “Vee-ettevõttes on palju spetsiifilist oskusteavet ja spetsiifilisi tegevusi. Väikeste kogunemine suuremaks annab nii hinna efekti kui ka oskusteabe efekti,” märkis Kapp. Samas on seejuures oluline, et säiliks piirkondadevaheline konkurents ja mitu korda rõhutas ta võrdlevate praktikate olulisust. “Kujutage ette, et igas linnas on ainult üks pood, näiteks Rimi pood oma Rimi valikuga,” näitlikustas ta.

Leebemalt näeb olukorda Pärnu Vee juht Leho Võrk, kelle sõnul on selge, et sellisena nagu praegu vee-ettevõtlus toimib, see jätkuda ei saa. Ta viitas, et 1–4 vee-ettevõtet on loogiline ja loomulik, samamoodi nagu on näiteks politseiprefektuuridega.

Nii nagu märkis Toomas Kapp, tõdes ka Võrk, et ühe suure ettevõtte puhul võib kohalik teenus minna Telia kõnekeskuse sarnaseks, kus puudub otsene suhe kliendiga. Samas ei ole see tema hinnangul nii suur miinus, et konsolideerumine ära jätta.

Vaja on poliitilist otsust

Kuidas konsolideerumist realiseerida, kui veefirmad näevad plaani kardinaalselt erinevalt? Tambergi sõnul on selleks vaja poliitilist otsust. “Ilma selleta isevoolne konsolideerumine küll toimub, aga tõenäoliselt sumbub teatud maal.”

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Harry Liiv ütles, et ministeerium kavatseb sel aastal uuringu tulemusi analüüsida ning ka hinnata, kas on muid alternatiive. “Seega praeguses faasis on veel vara öelda, milline lahendustee oleks kõige asjakohasem vee-ettevõtluse viimiseks võimalikult iseseisvaks ja jätkusuutlikuks.”